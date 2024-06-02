Российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU В министерстве обороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР.

"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

"Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой народной республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой народной республики", - сообщили военные.

По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой народной республики. Отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики", - сказали в министерстве.

Отмечается, что украинская армия за сутки на данном направлении потеряла до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198, буксируемая гаубица FH-70 и три гаубицы Д-30. Также за сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны и 23-й бригады охраны президента Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Водяное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, гаубицу М198 и САУ Krab.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населенного пункта Работино, а также в районах населенных пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - сообщили военные.

В министерстве заявили, что потери украинских сил на данном направлении за сутки составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", САУ "Акация", САУ "Гвоздика" и орудие М119.