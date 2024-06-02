Минобороны РФ заявило об отражении семи контратак ВСУ в Харьковской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские войска продвигаются вглубь обороны армии Украины в Харьковской области, отразили на том направлении семь контратак, в том числе в районе Волчанска, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, подразделения группировки "Север" нанесли в Харьковской области удары по пяти украинским бригадам.

"Отразили семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на том направлении ВСУ потеряли: до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker производства США, три автомобиля и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук".

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 152-мм гаубица Д-20", - сообщило министерство.

По информации Минобороны, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по украинским силам в районе Синьковки Харьковской области, Стельмаховка в ЛНР и Григоровки в ДНР.

"Отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

"ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град", - заявило Минобороны РФ.