Еще один дрон ВСУ сбит над Белгородчиной

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Шестой за воскресенье украинский беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью около 12:00 по московскому времени, сообщило Минобороны РФ.

Ранее министерство заявило, что три украинских беспилотника самолетного типа ПВО уничтожила над Белгородчиной с 08:00 до 8:30. Один украинский дрон российские военные сбили над областью в воскресенье рано утром, еще один - ночью.

По данным ведомства, около 9:40 над Белгородской областью сбили украинский реактивный снаряд.