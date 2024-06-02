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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Очередной украинский дрон сбит над Белгородской областью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении еще одного украинского беспилотника над Белгородской областью.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сбили дрон около 14:05 по московскому времени.

Ранее министерство заявило, что ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородчиной. Один украинский дрон российские военные сбили над Белгородской областью в воскресенье рано утром, еще один - ночью. По данным ведомства, около 9:40 над областью сбили украинский реактивный снаряд.

Минобороны РФ Белгородская область
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