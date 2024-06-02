Губернатор Коми заявил, что пожар на НПЗ не связан с атаками беспилотников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте (Коми), по предварительным данным, случился из-за нарушения правил техбезопасности, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми - пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что пожар тушат в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 км от города).

По данным пресс-службы МЧС Коми, при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника.