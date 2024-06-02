В результате пожара на НПЗ в Коми есть погибшие

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства происшествия на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте (Коми), сообщает пресс-служба Следственного управления СКР республики. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие.

Возбуждено дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По данным следствия, в воскресенье на НПЗ при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 км от города) горит резервуар.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что пожар не связан с беспилотниками. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности.