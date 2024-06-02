Пожар площадью 800 кв. м охватил здание магазина электротехники в Томске

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание площадью 800 кв. м в здании магазина бытовой техники в Томске, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Томской области.

Как отмечается, сообщение о пожаре в административном здании по улице Советская поступило в 16:17 (в 12:17 по Москве).

На момент прибытия первого расчета здание было полностью охвачено огнем, добавили в ведомстве.

На месте пожара работает 16 единиц техники и 83 человека личного состава.