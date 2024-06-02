В Томске ликвидировали пожар в магазине бытовой техники

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в здании магазина бытовой техники в Томске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Томской области.

Как отмечается в сообщении, пожар в здании по улице Советская ликвидирован на площади 800 кв. м.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 16:17 (12:17 по Москве) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в административном здании. На момент прибытия первого расчета оно было полностью охвачено огнем.

На месте пожара работали 16 единиц техники и 83 человек личного состава.