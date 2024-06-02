Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Нальчике, еще трое травмированы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в столице Кабардино-Балкарии Нальчике в воскресенье, погибли двое несовершеннолетних детей и один взрослый, сообщает прокуратура КБР.

"В городе Нальчике между 19:00 и 19:30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Помимо этого, пострадало три человека, которые были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.