Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Нальчике, еще трое травмированы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в столице Кабардино-Балкарии Нальчике в воскресенье, погибли двое несовершеннолетних детей и один взрослый, сообщает прокуратура КБР.

"В городе Нальчике между 19:00 и 19:30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Помимо этого, пострадало три человека, которые были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Нальчик УК РФ Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 2 июня

Пожар на НПЗ в Коми ликвидирован

Двое рабочих погибли при пожаре на НПЗ в Коми

В результате пожара на НПЗ в Коми есть погибшие

Пожар площадью 800 кв. м охватил здание магазина электротехники в Томске

Губернатор Коми заявил, что пожар на НПЗ не связан с атаками беспилотников

В Республике Коми произошел пожар на НПЗ

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР

Замглавы райадминистрации в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

Что произошло за день: суббота, 1 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });