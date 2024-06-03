В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе в ночь на понедельник.

"Опасность атаки БПЛА. (...) Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение воскресенья. Обстрелам подверглись посёлки Тёткино и Политотдельский, деревня Елизаветовка, сёла Горналь и Свердликово, деревня Куриловка, село Гордеевка, деревня Милаевка. Было сбито 14 дронов.