В Курской области уничтожили 14 украинских дронов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение воскресенья.

"Средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием ликвидировано и обезврежено 14 украинских дронов в приграничных районах", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Также в течение дня обстрелам подверглись: посёлки Тёткино и Политотдельский, деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Горналь и Свердликово, деревня Куриловка Суджанского района, село Гордеевка Кореневского района, деревня Милаевка Беловского района. Пострадавших нет, сказал Смирнов.

В посёлке Тёткино после обстрела была повреждена газовая труба, на данный момент восстановлена, уточнил он.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи хутора Титова Рыльского района, села Волфино Глушковского района, сёл Гуево и Лебедевка Суджанского района, села Гордеевка Кореневского района", - сообщил Смирнов.

На хуторе Титове повреждены одно жилое помещение и автомобиль.

В результате атаки дроном-камикадзе в деревне Елизаветовке произошло возгорание одного из домов.

В селе Волфино от взврыва пострадали дом, хозпостройки и автомобиль.

Смирнов добавил, что семья, пострадавшая от дневной атаки на село Крупец переведена из ЦРБ в Курскую областную клиническую больницу. Троим пострадавшим, в том числе пятнадцатилетней девочке, оказывают медицинскую помощь.