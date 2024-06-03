Двухпутное движение поездов запущено на некогда узком участке БАМа в Приамурье

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Перегон Муртыгит - Мохортов Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Амурской области начал принимать поезда без ограничения движения после запуска в работу второго пути.

"Участок Муртыгит - Мохортов был самым лимитирующим на линии Тында - Бамовская. Один путь сдерживал возрастающий поток поездов, составы ожидали своей очереди на отправление на станции Муртыгит и разъезде Мохортов. С открытием второго пути поезда пошли без барьеров", - сообщает ГК "1520" (входит в холдинг "Нацпроектстрой").

Модернизацию участка выполнила "Бамстроймеханизация" (входит в "Нацпроектстрой").

Пресс-служба РЖД уточняет, что перегон проходит в долине реки Малый Ольдой по правому и левому берегам, пересекая множество ручьев и логов. Для преодоления этих естественных преград пришлось построить 14 мостов и проложить пять водопропускных труб. Кроме того, было установлено более 60 металлических опор под высоковольтные линии, смонтированы модули пунктов обогрева, установлена новая цифровая система регулирования движения.

Всего в ходе строительства уложили более 21 км путей и 9 стрелочных переводов.

"После завершения строительства для поддержания численности ценных видов рыб в реку Малый Ольдой выпустили молодь осетра и сазана. Также в планах высадить около 7 тыс. саженцев даурской лиственницы", - отметили в пресс-службе РЖД.

Комплексная модернизация всей линии Тында - Бамовская, соединяющей БАМ и Транссиб, позволит увеличить ее провозную способность к концу 2024 года с 42,2 млн до 54,9 млн тонн в год. Новые двухпутные участки повысят пропускную способность Малого БАМа практически в два раза, с 25 до 51 пар поездов в сутки.