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РЖД открыли движение по вторым путям на двух перегонах БАМа в Хабаровском крае и Приамурье

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" открыло движение поездов по вторым путям на перегонах Лумбир - Хорогочи (Амурская область) и Нальды - Дуссе-Алинь (Хабаровский край), сообщила компания.

Движение открыто после переключения на новую цифровую систему управления.

Новая инфраструктура построена в рамках федерального проекта "Развитие Восточного полигона", входящего в национальный проект "Модернизация транспортной инфраструктуры".

Отмечается, что обустройство второго пути на перегоне Лумбир - Хорогочи позволило отказаться от разъезда Глухариный, на котором раньше расходились поезда.

РЖД БАМ Амурская область Хабаровский край
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