Аномальная жара ожидается в Крыму

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие пять дней температура воздуха в Крыму будет существенно превышать норму, сообщает Крымский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, в разные дни температура повысится до 33-35 градусов.

"С 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов Цельсия выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

В связи с жаркой погодой региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение.

В ведомстве призвали граждан охлаждать воздух дома, избегать интенсивных физических нагрузок, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды, но не употреблять алкогольные напитки, а также сократить пребывание на открытом воздухе.