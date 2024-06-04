Ливни, грозы и град ожидаются в Москве во вторник

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ливень, гроза с порывистым ветром, а также град в отдельных районах Москвы ожидаются после 14:00 во вторник, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, после 14:00 в столице местами ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м/с, в отдельных районах города - град", - говорится в сообщении.

Жителей города просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.