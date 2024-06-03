Водитель автомобиля погиб при атаке дрона в белгородском селе Муром

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, устанавливается личность погибшего.

Отмечается, что транспортное средство полностью сгорело.