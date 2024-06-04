Минобороны сообщило о сбитом над Белгородчиной дроне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 3:42 сообщил, что для Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Отбой ракетной опасности он объявил в 4:18 утра.

В 7:18 4 июня Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского района.

Он уточнил, что пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было. Взрывом сильно повредило переднюю часть машины.