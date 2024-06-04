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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:48

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородчиной дроне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 3:42 сообщил, что для Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Отбой ракетной опасности он объявил в 4:18 утра.

В 7:18 4 июня Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского района.

Он уточнил, что пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было. Взрывом сильно повредило переднюю часть машины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Минобороны Белгород Ясные Зори Белгородская область Белгородский район
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