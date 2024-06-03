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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Львова-Белова просит запретить въезд в РФ судимых за преступления против половой неприкосновенности детей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Мария Львова-Белова просит установить пожизненный запрет на въезд в РФ для иностранцев, судимых за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

"Уполномоченный считает целесообразным внести изменения в статью 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в части установления пожизненного запрета или запрета сроком на 50 лет на въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства, который когда-либо привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории РФ либо за её пределами, в том числе имеет снятую или погашенную судимость", - говорится в докладе омбудсмена.

Она отметила снижение на 1,7 % общего количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - в 2022 году было 12 552 таких преступления, в 2023 - 12 337.

По данным уполномоченного по правам ребенка, власти в прошлом году принимали меры для предупреждения посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В частности, школам разослали методические рекомендации по выявлению признаков сексуальной эксплуатации и совершения сексуального насилия в отношении детей, уточняется в докладе.

Помимо этого, региональным исполнительным органам в сфере образования были направлены сборники типовых сценариев родительских собраний о важности продумывания безопасного маршрута в школу и домой и разговора с детьми о правилах поведения на улице и общения с незнакомыми людьми.

Доклад Львовой-Беловой о ее деятельности в 2023 году опубликован на сайте уполномоченного в понедельник.

Мария Львова-Белова
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