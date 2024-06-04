Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Землетрясение в Грузии, Львова-Белова обещает прекратить усыновление иностранцами детей из РФ, Сеул движется к отмене военного соглашения с Пхеньяном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пока о разрушениях не сообщается.

- Львова-Белова заявила о скором прекращении усыновления детей из РФ иностранцами. Оно сократилось почти на 90% за прошлый год.

- Правительство Южной Кореи одобрило приостановку действия межкорейского военного соглашения. Это позволит Сеулу возобновить военные учения вблизи границы, а также пропагандистское вещание по громкоговорителям на Север.

- "Грузинскую хартию" Зурабишвили подписали оппозиционные партии и независимые депутаты. Документ предполагает аннулирование законов, наносящих вред проевропейскому курсу Грузии.

- Для судебного процесса над Хантером Байденом сформировано жюри присяжных. В состав жюри вошли 12 человек: шесть мужчин и шесть женщин.