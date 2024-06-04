Пресс-конференция Набиуллиной 7 июня пройдет позже обычного

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике 7 июня пройдет позже обычного.

Как сообщил ЦБ, брифинг состоится в 17:00 по Москве.

Стандартное время пресс-конференции - 15:00, через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако 7 июня совет директоров совпадает с пленарной сессией ПМЭФ, на которой ежегодно выступает президент России Владимир Путин.