Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по средней ставке-2024 до 15,9%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15,9% с 14,9% в апреле, на 2025 год - до 12,4% с 10,4%, на 2026 год - до 9,4% с 8,1%, показал ежемесячный опрос Банка России. Таким образом, они ждут более осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Опрос проводился 24-28 мая 2024 года среди 27 экономистов из различных организаций. Результаты опроса - медианный показатель всех 27 прогнозов. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в мае выросла до 7,5% с 7% ранее (ЦБ сейчас оценивает уровень нейтральной ставки в 6-7%).

Прогноз по росту ВВП России на 2024 год повышен до 2,9% с 2,1%. Ожидания аналитиков по инфляции на этот год тоже выросли - до 5,5% с 5,2%.

Прогнозы по росту ВВП на 2025 год (1,7%) и 2026 год (1,6%) остались неизменными.

Прогноз по инфляции на 2025 год немного повышен - до 4,2% с 4,1%, на 2026 год не изменился - 4,0% .

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 92,3 рубля (92,9 рубля в апреле), в 2025 году - 96,2 рубля (95,9 рубля ранее), в 2026 году - 98,3 рубля (98 рублей ранее).