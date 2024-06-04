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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Песков заявил, что у любых военных инструкторов на Украине "нет никаких иммунитетов"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Любые инструкторы, которые занимаются подготовкой украинских военных, не имеют никаких иммунитетов, будь они французами или кем-то еще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно – они французские или не французские. И в данном случае мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, правда ли, что, как пишут западные СМИ, президент РФ может приказать нанести удар по французским инструкторам на Украине.

Дмитрий Песков Франция Украина
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