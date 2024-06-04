Песков заявил, что у любых военных инструкторов на Украине "нет никаких иммунитетов"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Любые инструкторы, которые занимаются подготовкой украинских военных, не имеют никаких иммунитетов, будь они французами или кем-то еще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. И неважно – они французские или не французские. И в данном случае мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, правда ли, что, как пишут западные СМИ, президент РФ может приказать нанести удар по французским инструкторам на Украине.