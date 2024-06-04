Лавров назвал французских военных на Украине законной целью для ВС РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Любые французские военные, находящиеся на территории Украины, будут представлять собой законную цель для Вооруженных сил России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они не значились - военнослужащими ВС Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших ВС", - сказал он на пресс-конференции в городе Ойо (Республика Конго) по итогам переговоров с президентом страны.

Комментируя предстоящую международную конференцию по вопросу мира на Украине, проведение которой запланировано на 15-16 июня в Швейцарии, российский министр сказал: "конференция в Швейцарии не имеет никакого смысла, кроме как попытаться удержать разваливающийся антироссийский блок".