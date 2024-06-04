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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Исследователя Арктики Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Исследователя Арктики и Антарктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания с Чилингаровым прошла в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

Проститься с Героем Советского Союза, Героем России и выразить слова соболезнования пришло большое число людей, среди них политики и спортсмены.

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был человеком-легендой и внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

В РоссииПрощание с Артуром Чилингаровым состоится 4 июняЧитать подробнее

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на отпевании сказал, что "многое из того, что покойный совершал, мы называем подвигом".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Чилингарова знает не только Россия. "Он - достояние всего мира, человек планетарного масштаба. Поэтому, когда мы говорим о работе его в Госдуме, это лишь малая часть его биографии. Он сделал себя сам", - сказал Володин.

Слова признания заслуг ушедшего из жизни Чилингарова выразили представители думских фракций Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Валерий Гартунг, Роза Чемерис, Владимир Васильев, Александр Жуков, главы думских комитетов.

На церемонии отдали дань уважения Чилингарову секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни.

Артур Чилингаров
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