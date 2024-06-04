Минобороны РФ заявило о продолжающемся продвижении вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщает о продвижении подразделений группировки войск "Север" вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, улучшили положение на других участках.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области", - информирует ведомство во вторник.

По данным Минобороны, отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады Нацгвардии Украины.

"Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", 155 мм гаубица М777 производства США, а также 122 мм гаубица Д-30", - завили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.

"Отражена контратака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики", - сказали военные.

По информации Минобороны, потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: до 400 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое (ДНР)", - заявили в военном ведомстве.

Потери армии Украины составили: более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица 2А65 "Мста-Б", говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка Розовка (ДНР)", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили пять контратак ВСУ. За сутки потери украинской армии составили: до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и орудие М119 производства США, сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое (ДНР)", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" составили: до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области", - заявили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", а также сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 18 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ.