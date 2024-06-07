Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Подразделения группировки "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сорвали несколько попыток вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить передовые позиции в районах трех населенных пунктов, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Водяного, Урожайного и Макаровки", - сказал Гордеев.

По его словам, огнем артиллерии, тяжелым огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники двух украинских бригад в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР).

"В течение суток уничтожено до 150 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-30, противотанковая пушка "Рапира", девять единиц автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пункт боепитания", - заявил Гордеев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Александр Гордеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкалье погибли три человека

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Песков заявил об отсутствии оснований для начала переговоров РФ и Украины

Песков заявил об отсутствии оснований для начала переговоров РФ и Украины
ПМЭФ-2024

В РФ проведут пилот по биометрической идентификации въезжающих иностранцев

ПМЭФ-2024

Борис Титов: Налоговые изменения решат проблему аутсорсинга в России

Борис Титов: Налоговые изменения решат проблему аутсорсинга в России

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом
ПМЭФ-2024

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });