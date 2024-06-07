Подразделения группировки "Восток" сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сорвали несколько попыток вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить передовые позиции в районах трех населенных пунктов, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Водяного, Урожайного и Макаровки", - сказал Гордеев.

По его словам, огнем артиллерии, тяжелым огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники двух украинских бригад в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР).

"В течение суток уничтожено до 150 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-30, противотанковая пушка "Рапира", девять единиц автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пункт боепитания", - заявил Гордеев.