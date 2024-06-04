Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Суд арестовал имущество марийской "дочки" ГК "Биотэк"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление прокуратуры Пензенской области о принятии обеспечительных мер и арестовал движимое и недвижимое имущество АО "Марбиофарм", говорится в картотеке арбитражных дел.

В РоссииБывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взяткеБывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взяткеЧитать подробнее

Арест наложен в рамках дела о банкротстве АО "МФПДК "Биотэк" (признано банкротом в сентябре 2023 года), владеющего 97,7668% акций "Марбиофарма".

Принятие обеспечительных мер не затрагивает денежные средства, предназначенные для выплаты зарплаты, уплаты налогов и сборов, оплаты коммунальных платежей, для расчетов с поставщиками лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также сами лекарственные препараты, отметил суд.

В январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы по иску генпрокурора взыскал в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела - компаний группы "Биотэк", в числе которых АО "МФПДК "Биотэк", и их бенефициаров.

"Обращение в доход государства денежных средств в размере более 8 млрд рублей, подлежащих взысканию в солидарном порядке в том числе с должника, может стать причиной перерегистрации АО "Марбиофарм" своего имущества на третьих лиц, что приведет к невозможности исполнить судебный акт и, как следствие, принесет значительный ущерб Российской Федерации", - говорится в нынешнем определении суда.

Прокуратура Пензенской области также просила суд запретить "Марбиофарму" совершать действия, направленные на отчуждение активов, уменьшение их стоимости, полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы, а также выплачивать дивиденды, распределять прибыль и убытки, выплачивать вознаграждение единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа и открывать новые банковские счета. В удовлетворении этой части заявления суд отказал.

"Марбиофарм" - фармацевтическое предприятие, поставляет на рынок более 90 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп в форме таблеток, драже, порошков, гранул, капсул, капель, настоек, растворов, концентратов, говорится в годовом отчете АО за 2023 год. Объем производства продукции в прошлом году составил 499,9 млн рублей. Основные регионы продаж - все регионы России, Казахстан, Азербайджан, Армения, Монголия.

Биотэк Марбиофарм Иван Белозерцев Пензенская область Борис Шпигель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Новый глава Минтранса планирует только "точечную донастройку" кадров

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике
Налоговая реформа

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });