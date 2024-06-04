Суд арестовал имущество марийской "дочки" ГК "Биотэк"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление прокуратуры Пензенской области о принятии обеспечительных мер и арестовал движимое и недвижимое имущество АО "Марбиофарм", говорится в картотеке арбитражных дел.

Арест наложен в рамках дела о банкротстве АО "МФПДК "Биотэк" (признано банкротом в сентябре 2023 года), владеющего 97,7668% акций "Марбиофарма".

Принятие обеспечительных мер не затрагивает денежные средства, предназначенные для выплаты зарплаты, уплаты налогов и сборов, оплаты коммунальных платежей, для расчетов с поставщиками лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также сами лекарственные препараты, отметил суд.

В январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы по иску генпрокурора взыскал в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела - компаний группы "Биотэк", в числе которых АО "МФПДК "Биотэк", и их бенефициаров.

"Обращение в доход государства денежных средств в размере более 8 млрд рублей, подлежащих взысканию в солидарном порядке в том числе с должника, может стать причиной перерегистрации АО "Марбиофарм" своего имущества на третьих лиц, что приведет к невозможности исполнить судебный акт и, как следствие, принесет значительный ущерб Российской Федерации", - говорится в нынешнем определении суда.

Прокуратура Пензенской области также просила суд запретить "Марбиофарму" совершать действия, направленные на отчуждение активов, уменьшение их стоимости, полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы, а также выплачивать дивиденды, распределять прибыль и убытки, выплачивать вознаграждение единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа и открывать новые банковские счета. В удовлетворении этой части заявления суд отказал.

"Марбиофарм" - фармацевтическое предприятие, поставляет на рынок более 90 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп в форме таблеток, драже, порошков, гранул, капсул, капель, настоек, растворов, концентратов, говорится в годовом отчете АО за 2023 год. Объем производства продукции в прошлом году составил 499,9 млн рублей. Основные регионы продаж - все регионы России, Казахстан, Азербайджан, Армения, Монголия.