Прокуратура обжаловала в апелляции введение наблюдения в пензенской аптечной сети семьи Шпигель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Пензенской области обжаловала в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Пензенской области о введении процедуры наблюдения в ОАО "Фармация" (Пенза, аптечная сеть), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Апелляционные жалобы на это решение подали также ООО "Биотэк" и сам должник. Все жалобы приняты к рассмотрению Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом, они будут рассматриваться одновременно 13 июня.

Как сообщалось, суд в апреле ввел наблюдение в "Фармации" по заявлению банка "Санкт-Петербург" о признании этой аптечной сети банкротом. Фармация" является поручителем ООО "Биотэк" по кредитам, привлеченным в банке "Санкт-Петербург", обязательства по которым не исполнены до сих пор.

Прокуратура Пензенской области ранее ходатайствовала о приостановлении рассмотрения дела о банкротстве до вступления в силу решения по делу о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей, где фармсеть выступает солидарным соответчиком. Это ходатайство суд отклонил.

"Рассматриваемое дело о банкротстве возбуждено в связи с неисполнением должником обязанности, предусмотренной договорами поручительства, по оплате кредитного долга, сумма которого является достаточной для ведения дела о банкротстве. Проверка в апелляционном порядке законности спорной задолженности перед Российской Федерацией не является препятствием для рассмотрения обоснованности требований кредитора в настоящем деле о банкротстве должника", - сделал вывод суд.

Согласно законодательству, после признания должника банкротом требования к нему могут погашаться только в рамках конкурсного производства пропорционально между всеми реестровыми кредиторами.

Банк "Санкт-Петербург", инициировав в декабре 2022 года банкротство "Фармации", заявлял требования к нему в объеме 103,3 млн рублей. Выручка "Фармации" в 2022 году составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль – 52,6 млн рублей.

На первом круге требование банка было оставлено без рассмотрения, но апелляционный суд вернул дело в нижестоящую судебную инстанцию. В апреле текущего года суд ввел в наблюдение в фармсети, включил в третью очередь требований кредиторов долг "Фармации" перед банком в размере 101,7 млн рублей.

Между тем в январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы удовлетворил иск генерального прокурора РФ о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела - компаний группы "Биотэк", в числе которых "Фармация", и их бенефициаров.

Солидарными ответчиками выступают, помимо Белозерцева и "Фармации", руководители и бенефициары ГК "Биотэк" Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков, ООО "Биотэк", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотэк", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм".

"Фармация" имеет аптечную сеть из 117 розничных точек (включая производственную аптеку), две ветеринарные аптеки и ветклинику, а также владеет сетью медицинских центров, говорится на ее сайте.

Бенефициарами ОАО на конец II квартала 2023 года являлись Евгения Шпигель (11,44% уставного капитала) и "Интермедфарм" (73,64%), согласно списку аффилированных лиц общества. Согласно ЕГРЮЛ, "Интермедфарм" принадлежит также Евгении Шпигель.