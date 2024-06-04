Российские корабли и атомные подлодки приступили к учениям в Баренцевом море

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Две атомные подлодки, корабли "Адмирал Левченко" и "Вице-адмирал Кулаков" приступили к противолодочному учению в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота во вторник.

"Сегодня в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения силы Северного флота приступили в Баренцевом море к плановому противолодочному учению", - говорится в сообщении.

"Из главной базы Северного флота города Североморска в назначенные районы в составе корабельной поисково-ударной группы вышли большие противолодочные корабли "Адмирал Левченко" и "Вице-адмирал Кулаков", - сообщили в пресс-службе.

По словам военных, в учении также принимают участие две атомные подводные лодки. "Одна из них - многоцелевая - будет действовать совместно с корабельной поисково-ударной группой, а второй предстоит обозначить условного противника", - отмечается в сообщении.

"В ходе учения корабельной поисково-ударной группе предстоит отработать различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем подводной лодки и противолодочной авиацией с использованием корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 и противолодочных самолетов Ил-38", - сообщил флот.

По данным пресс-службы, на завершающем этапе учения экипажи противолодочных кораблей выполнят боевые упражнения с применением противолодочного вооружения.

По официальной информации, "Адмирал Левченко" и "Вице-адмирал Кулаков" - большие противолодочные корабли проекта 1155. Они имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты, другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.