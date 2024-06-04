В Кремле заявили о наличии у РФ вопросов к работе Нового банка развития БРИКС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - У России есть вопросы к работе Нового банка развития БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В преддверие поездки президента страны Владимира Путина на Петербургский международный экономический форум Ушаков сообщил журналистам, что 6 июня в Константиновском дворце глава российского государства планирует встретиться с руководителем Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф.

"Будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии, его участие в финансировании проектов, в том числе на территории РФ", - сказал помощник президента.

"У нас есть, скажу дипломатично, вопросы к деятельности этого банка, в становлении которого мы принимали самое непосредственное участие, и эти вопросы будут, естественно, обсуждаться с президентом Нового банка развития с точки зрения того, что в следующем году, в июле месяце президентство в этом банке переходит к представителям России", - добавил Ушаков.

При этом он отметил, что Путин очень конструктивно взаимодействовал с Русеф, когда та была президентом Бразилии, и впоследствии, когда она уже руководила Новым банком развития БРИКС.