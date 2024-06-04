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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике и политике

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) затронет проблемы международной торговли и финансовой системы, оценит ситуацию в российской экономике и ее функционирование в условиях СВО, сообщили в Кремле.

Центральным мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание, которое состоится 7 июня в 14:00, где, помимо Путина, выступят президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

"В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки по проблемам, которые в настоящее время испытывает международная торговая и финансовая система, потом, конечно же, обрисует положение в российской экономике, даст оценку ее функционированию в условиях СВО, о структурных изменениях поговорит, о долгосрочной стратегии развития страны и т.д.", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге в Москве.

Кроме того, глава государства в выступлении остановится на национальных промышленных и технологических проектах, проблематике частного бизнеса, вопросах стимулирования научно-технического прогресса.

"Естественно, в ходе ответов на вопросы президент, как всегда, я думаю, ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике, в том числе касающиеся и украинского кризиса", - сказал Ушаков.

В рамках форума по традиции президент проведет встречу с руководителями международных информационных агентств, которая состоится 5 июня.

После пленарного заседания 7 июня Путин встретится с представительницами Общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".

"Лозунг Петербургского экономического форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Мероприятия форума сгруппированы по четырем основным тематическим блокам: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство", "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства", - сказал помощник президента РФ.

Официальная церемония открытия форума состоится 6 июня, на ней ожидается присутствие премьер-министра Центральноафриканской Республики, вице-премьера Вьетнама, вице-президента Сальвадора, президента Нового банка развития БРИКС.

Программа форума предусматривает проведение почти 400 деловых мероприятий, в том числе панельных дискуссий, тематических "круглых столов", деловых завтраков и теледебатов. "Пройдет 12 бизнес-диалогов с представителями различных стран, включая Абхазию, Азербайджан, африканские страны, Бразилию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай и т.д.", - сказал Ушаков.

В этом году на площадке форума соберется многочисленная российская и международная аудитория, к настоящему моменту подтверждено участие представителей из 136 стран мира.

Почетный статус страны-гостя, заметил помощник президента, в этом году принадлежит Султанату Оман, ожидается представительная делегация этого государства, которую возглавит министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф. "Лозунг участия Омана в форуме - "Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций". С членами делегаций (Омана - ИФ) будет много мероприятий, собственно, поэтому у него особый статус", - отметил Ушаков.

В общей сложности в Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира. "В их числе президент Боливии, президент Зимбабве, премьер-министр Центральноафриканской Республики, президент Республики Сербской, президент Абхазии, председатель правительства Республики Южная Осетия, помимо этого - многочисленные министры, парламентарии, губернаторы и т.д.", - рассказал представитель Кремля.

На Петербургском международном экономическом форуме будут присутствовать и представители руководства международных организаций и объединений - СНГ, ОДКБ, ЕЭК, ОПЕК, ОЧЭС, ЛАЭС, НБР БРИКС, Африканской Ассоциации производителей алмазов и Африканского Союза.

Владимир Путин ПМЭФ Юрий Ушаков
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