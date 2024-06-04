Ритейлер "Верный" восстановил возможность оплаты картой в 75% магазинов сети

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Верный", управляющая сетью магазинов "у дома", восстановила оплату по безналичному расчету в 75% магазинов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В ближайшее время будет восстановлена работа всех распределительных центров компании", - заявил представитель ритейлера.

Трудности с доступом к сайту торговой сети все еще сохраняются.

"Мы фиксируем все обращения о возникающих затруднениях и делаем всё возможное для их оперативного устранения. Обо всех изменениях мы будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно", - отметили в компании.

В понедельник, 3 июня, "Верный" сообщил о том, что ритейлер подвергался хакерской атаке.

Под управлением "Верного" (ООО "Союз св. Иоанна Воина") находится более 1 тыс. магазинов. По итогам 2023 года выручка компании выросла на 5,8%, до 123,8 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год выросла почти в 3 раза и составила 220,23 млн рублей.