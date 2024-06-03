Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Ритейлер "Верный" сообщил, что подвергся хакерской атаке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Верный", управляющая сетью магазинов "у дома", подвергалась хакерской атаке, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Так, не работают сайты и приложение компании, сообщают пользователи. Кроме того, СМИ информируют о том, что магазины ритейлера уже третий день не принимают оплату банковскими картами.

"Компания работает над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно", - сказали в "Верном".

На прошлой неделе "о сбое вычислительных мощностей" сообщал логистический оператор СДЭК, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что масштабный сбой в СДЭК был вызван атакой хакерской группировки. Сейчас сервис постепенно восстанавливает свою работу.

Под управлением "Верного" (ООО "Союз св. Иоанна Воина") находится более 1 тыс. магазинов. По итогам 2023 года выручка компании выросла на 5,8%, до 123,8 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год выросла почти в три раза и составила 220,23 млн рублей.

Верный СДЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии немецкого бизнесмена Ральфа Новака

"Инвестиционная палата" сформировала 100 лотов из заявок инвесторов на обмен активами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });