Ритейлер "Верный" сообщил, что подвергся хакерской атаке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Верный", управляющая сетью магазинов "у дома", подвергалась хакерской атаке, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Так, не работают сайты и приложение компании, сообщают пользователи. Кроме того, СМИ информируют о том, что магазины ритейлера уже третий день не принимают оплату банковскими картами.

"Компания работает над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно", - сказали в "Верном".

На прошлой неделе "о сбое вычислительных мощностей" сообщал логистический оператор СДЭК, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что масштабный сбой в СДЭК был вызван атакой хакерской группировки. Сейчас сервис постепенно восстанавливает свою работу.

Под управлением "Верного" (ООО "Союз св. Иоанна Воина") находится более 1 тыс. магазинов. По итогам 2023 года выручка компании выросла на 5,8%, до 123,8 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год выросла почти в три раза и составила 220,23 млн рублей.