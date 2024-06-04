ГК "Солар" видит существенный рост кибератак на ИТ-ресурсы РФ в преддверии ПМЭФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Количество и сложность кибератак на российские ИТ-ресурсы существенно возросли за последние два дня, хакеры наращивают мощности в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил генеральный директор ГК "Солар" (работает в сфере кибербезопасности) Игорь Ляпунов.

"Злоумышленники сейчас, в моменте, явно наращивают свои мощности в преддверии Петербургского международного экономического форума, который мы защищаем. Инфраструктуру ПМЭФ уже прощупывают атаками - все они нами отражаются", - заявил глава ГК "Солар", слова которого передала пресс-служба компании.

По его словам, за последние дни массированным попыткам DDoS-атак подверглись более 300 компаний и организаций, находящихся под защитой "Солар", а также ресурсы "Ростелекома" (материнская структура компании - ИФ). "Суммарный объем отражаемых атак в пиках достигал 600 Гбит/с на канальном уровне и 700 тысяч запросов в секунду - на прикладном", - уточнил Ляпунов.

Он отметил, что особенность нынешней волны киберударов заключается в том, что злоумышленники постоянно меняют техники и подходы. "Веерный DDoS происходит с периодическим изменением целей - в среднем раз в 1-1,5 часа. При этом хакеры используют комбинированные методы, которые ранее редко встречались в атаках такого масштаба. Все это, конечно, усложняет защиту", - отметил Ляпунов, добавив, что компания усиливает меры безопасности.

В 2023 году "Солар" отразил "целый каскад" DDoS-атак на ПМЭФ, в том числе на онлайн-трансляцию пленарной сессии во время выступления президента РФ. "Вредоносная активность тогда велась с сотен тысяч IP-адресов, а максимальная мощность достигала 50 тысяч запросов в секунду", - напомнил Ляпунов.

"В этом году с учетом обострения политической ситуации противостояние явно будет в разы жестче, и всплеск киберударов по значимым российским инфраструктурам, который мы уже наблюдаем, только подтверждает этот прогноз", - полагает глава ГК "Солар".