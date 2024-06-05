Ущерб тамбовским аграриям из-за заморозков превысил 1 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сумма ущерба аграриям Тамбовской области из-за аномальных заморозков в мае составила, по предварительным оценкам, более 1 млрд рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор региона Максим Егоров.

"Оцениваем. Это чуть более миллиарда рублей", - сказал он.

В Тамбовской области заморозки в мае привели к гибели сельхозкультур на площади 109,2 тысячи га (6,2% общей площади посевов), а на 168,3 тысячи га посевы были повреждены. Наиболее пострадали всходы озимой пшеницы, гороха, сахарной свеклы и рапса.

Сейчас аграрии региона ведут пересев погибших культур с учетом допустимых агротехнических сроков и наличия семян. Площадь под озимыми пересевается яровыми культурами.

Фактическая посевная площадь с учетом гибели и пересева составляет 1 722 200 га.

Егоров 8 мая сообщил о решении ввести режим ЧС из-за заморозков.

Сельхозпредприятия Тамбовской области уже начали получать страховые выплаты за погибшие культуры.