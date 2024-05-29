Тамбовская область потеряла 6% посевов из-за майских заморозков, ведется пересев

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аномальные заморозки в мае привели к гибели сельхозкультур на площади около 110 тыс. га в Тамбовской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На площади 109,2 тыс. га (6,2%) отмечена гибель культур, а на 168,3 тыс. га посевы повреждены. В результате аномальных заморозков наиболее пострадали всходы озимой пшеницы, гороха, сахарной свеклы и рапса", - говорится в сообщении.

В настоящее время хозяйства области активно ведут пересев погибших культур с учетом допустимых агротехнических сроков и наличия семян. Площадь под озимыми пересевается яровыми культурами.

По состоянию на 26 мая пересеяно 79,7 тыс. га (73% от погибших культур). Фактическая посевная площадь с учетом гибели и пересева составляет 1 млн 722,2 тыс. га, отмечается в сообщении.

О решении ввести режим ЧС из-за заморозков, которые регистрировались в Тамбовской области в начале мая, глава региона Максим Егоров сообщил 8 мая. "Считаю, решение о введении ЧС было правильным и своевременным. Тамбовщина - аграрный регион, и нам крайне важно помочь тем, кто пострадал в результате заморозков", - отмечал Егоров.

Сообщалось, что сельхозпредприятия Тамбовской области уже начали получать страховые выплаты за погибшие в результате заморозков культуры.