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Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Горит один из резервуаров

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на нефтебазу в Старооскольском городском округе, произошло возгорание одного из резервуаров.

"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

"Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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