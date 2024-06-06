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Ликвидирован пожар на Новошахтинском НПЗ, возникший в результате атаки БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ликвидации возгорания на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, погибших и пострадавших нет.

В РоссииРаботы на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области приостановлены из-за повторной атакиЧитать подробнее

"В 4:00 по Москве пожар ликвидирован ", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Голубев сообщил о пожаре на Новошахтинском НПЗ в результате атаки БПЛА, который был локализован на площади в 100 кв. м.

Василий Голубев Новошахтинск Ростовская область Новошахтинский НПЗ
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