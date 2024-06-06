В МИД РФ назвали запоздавшими европейские решения о признании Палестины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Решения ряда европейских стран о признании Палестины - правильные, но приняты с запозданием, считает замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.

"Мне представляется, что это правильные шаги, в правильном направлении, только они, конечно, сильно запоздали, если сравнить с нашей принципиальной позицией", - сказал Богданов журналистам.

Он напомнил, что независимость Палестины признал ещё Советский Союз, это сопровождалось практическими и политическими шагами.

По словам замглавы МИД РФ, сейчас "до европейских стран доходит важность четкого определения необходимых палестино-израильских реалий", однако этот шаг не должен быть декларативным.

Палестино-израильские переговоры должны вестись на равноправной основе, между двумя юридически признанными государствами, "они должны договариваться о том, как будут жить в мире и добрососедстве, решать вопросы безопасности", добавил он.

За последний месяц палестинское государство официально признали Испания, Ирландия, Норвегия и Словения.