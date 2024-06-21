Ереван признал независимость Палестины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армения заявила о признании Палестинского государства, говорится в заявлении МИД республики.

"Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного мира между еврейским и палестинским народами. На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Исходя из вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Палестинское государство", - заявили в МИД.

Там добавили, что катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе и продолжающийся военный конфликт сегодня являются одной из приоритетных задач международной политической повестки, требующей урегулирования.

"Армения категорически отвергает нападения на гражданскую инфраструктуру, насилие в отношении гражданского населения, а также взятие в заложники и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта и присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предварительных условий", - заявили в МИД Армении.

Отмечается, что Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.