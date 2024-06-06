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Около 30 человек пострадали в столкновении двух трамваев в Кемерово

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

"В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В пресс-службе АО "КЭТК" "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, количество пострадавших от 20 до 30 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Сначала трамвай на тяжелом участке, который идет под уклоном, по неизвестной причине не затормозил и под действием центробежной силы из салона выпали два человека. Водитель в этот момент не мог открыть двери, они были выдавлены под напором пассажиров", - сказал сотрудник пресс-службы.

Далее, по его данным, транспорт продолжил движение и врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

"Сейчас рассматривается две версии произошедшего: человеческий фактор и техническая", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства подчеркнул, что в результате ДТП никто не погиб, возгорания не было.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Кемерово Кузбасс
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