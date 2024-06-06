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До 40 увеличилось количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - 40 пострадавших доставлены в горбольницу №3 города Кемерово после столкновения двух трамваев, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

"В больницу доставлены 40 человек после этого ДТП. Трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизни сейчас борются врачи", - сказал Анисимов.

Ранее сообщалось, что в столкновении пострадали около 30 человек.

Анисимов также сообщил, что еще десять человек самостоятельно обратились в травмпункты.

В свою очередь врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале сообщил, что в медучреждении организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство, создан оперативный штаб.

"Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших", - написал Середюк.

Ранее сообщалось, что в Кемерове из трамвая на повороте из-за высокой скорости выпали пассажиры. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), прокуратура и полиция проводят проверки.

Илья Середюк Кемерово Кузбасс
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