Шойгу обсудил с белорусским коллегой подготовку проекта двустороннего договора о гарантиях безопасности

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу провел в Алма-Ате рабочую встречу с государственным секретарем Совета Безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем, сообщает в четверг пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Обсужден ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.