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Белоруссия и РФ проведут в 2024 г. несколько раундов переговоров по договору о гарантиях безопасности

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минск и Москва до конца текущего года планируют провести несколько раундов переговоров по подготовке договора о гарантиях безопасности, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в четверг по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" саммита ШОС в Астане.

"Обсудили ряд вопросов межведомственного взаимодействия. Договорились увеличить количество консультаций, доработать план совместных действий на 2025 год. Мы все это обсудим в конце года на нашей совместной коллегии. А до того у нас будет еще несколько раундов по безопасности. Мы будем обсуждать всем известный проект договора о гарантиях безопасности. Несколько раундов еще будет. К нам приедет и замминистра иностранных дел (России - ИФ). Здесь все идет так, как надо", - приводит слова министра госагентство БелТА.

Ранее в МИД РФ сообщали, что рассчитывают на принятие межгосударственного договора о взаимных гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства на декабрьском заседании Высшего госсовета Союзного государства, приуроченного к 25-летию объединения.

МИД РФ Белоруссия Максим Рыженков Сергей Лавров
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