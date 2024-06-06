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Правительство с 2025 г. перезапустит поддержку экспортеров через механизм КППК

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Обновленная и продленная версия национального проекта "Международная кооперация и экспорт" будет утверждена осень этого года, что позволит в 2025 года запустить как новые меры поддержки экспортеров, так и приостановленные, в том числе, корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции), сообщил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что государство полностью выполняет обязательства по ранее заключенным КППК. "Что касается новых, то нам нужно осенью утвердить обновленную и продленную до 2030 года редакцию нацпроекта, и с 2025 года перезапустить меры поддержки, в том числе такой хорошо зарекомендовавший себя инструмент, как КППК", - сказал Мантуров.

При донастройке "экспортного" нацпроекта, по словам первого замглавы правительства, будет применен новый подход, предполагающий таргетирование инструментов поддержки под "опорные страны и транспортно-логистические коридоры".

"На территориях опорных стран планируется реализовывать проекты по созданию транспортно-логистических центров, промышленных парков и объектов портовой инфраструктуры. Всего к 2030 году ожидается строительство 13 объектов зарубежной инфраструктуры. Также планируем стимулировать использование экспортерами приоритетных международных транспортно-логистических коридоров: "Север-Юг", коридор в направлении Латинской Америки и Африки и так далее. Нам нужно не только "раскатать" новые логистические маршруты, но и обеспечить "разгрузку" наиболее популярных из уже действующих", - заявил Мантуров.

Как сообщалось, в конце прошлого года Минпромторг РФ на фоне повышения ЦБ ключевой ставки приостановил выделение средств по новым проектам в рамках КППК.

Механизм поддержки экспортеров через КППК был запущен в 2019 году и регулируется 191-м постановлением. В рамках этой меры государство субсидирует банкам кредиты, выдаваемые компаниям на создание экспортно-ориентированных производств в РФ и российских производств и инвестиционно-строительных проектов за рубежом (лимит кредита - не более 60 млрд рублей), а также поддержку текущего экспорта (не более 30 млрд руб.). Размер компенсации составляет до 50% ключевой ставки ЦБ для инвестфинансирования, до 90% - для иного финансирования.

На 2024 год на поддержку проектов КППК проектом федерального бюджета предусмотрено 26,8 млрд рублей, что на 16% превышает объем средств на 2023 год (23,1 млрд рублей), сообщал ранее Минпромторг.

Денис Мантуров
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