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Меры поддержки экспорта из России продлят до 2030 года в рамках нового нацпроекта

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Действующие меры поддержки экспорта, такие как комплексные программы повышения конкурентоспособности, субсидирование транспортировки и льготное кредитование, будут продлены до 2030 года в рамках обновленного проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он заявил это после стратегической сессии правительства, посвященной подготовке нацпроекта.

"Мы донастраиваем и протягиваем на следующую шестилетку основные механизмы. Имея в виду КППК - комплексные программы повышения конкурентоспособности, программы льготного кредитования "Росэксимбанка" и "ВЭБ.РФ", страхования, поддержку транспортировки, омологации, сертификации и, конечно, выставочной деятельности", - перечислил он.

"В работе над продлением нацпроекта мы исходим из необходимости обеспечения преемственности инструментария. При этом акцент сделан на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран. И конечно, в расчет берем приоритетные продуктовые линейки. По которым у нас уже есть либо формируются референции на внутреннем рынке. Причем именно на новой продукции для новых рынков мы сфокусируем меры поддержки", - заявил Мантуров.

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая стратегическую сессию, напомнил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России к 2030 году должен увеличиться в рамках нацпроекта на две трети по сравнению с 2023 годом и составить 21,12 трлн рублей. В 2023 году ННЭ, как сообщал ранее Минпромторг, сократился до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году. Исторический рекорд по объему ННЭ был достигнут РФ в 2021 году, когда показатель составил $194,2 млрд.

Подготовкой нацпроект "Международная кооперация и экспорт" занимается Минпромторг. Предполагается, что в него войдут четыре федеральных проекта - по экспорту промышленных товаров, экспорту продукции АПК, функционированию системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности и созданию зарубежных механизмов поддержки.

Денис Мантуров Минпромторг Михаил Мишустин Росэксимбанк ВЭБ.РФ
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