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ТЭЦ "Т Плюс", снабжающая Оренбургский ГПЗ "Газпрома", перезапускается после пожара

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Оренбургском районе Оренбургской области случился пожар на территории ТЭЦ "Т Плюс", его потушили, сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание и задымление произошло в кабельном тоннеле на территории ТЭЦ. Пожар тушили 63 человека и 25 единиц техники.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Причина возгорания выясняется.

На место выезжал начальник регионального управления МЧС Александр Зенов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Оренбургского филиала "Т Плюс", инцидент произошел на Каргалинской ТЭЦ. В результате короткого замыкания произошло задымление в кабельном тоннеле.

"Защитой отключена часть оборудования станции. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали последствия инцидента. Производится запуск оборудования, необходимого для поддержания параметров и объемов пара для клиентов", - сказали в пресс-службе.

Каргалинская теплоэлектроцентраль введена в эксплуатацию в 1973 году, предназначена для энерго- и теплоснабжения Оренбургского ГПЗ "Газпрома" и ряда других объектов.

Установленная электрическая мощность станции - 210 МВт, тепловая - 703 Гкал/ч.

Газпром МЧС Т Плюс Оренбургский район Оренбургская область Каргалинская ТЭЦ
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