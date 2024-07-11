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Суд взыскал с "Газпрома" 1,5 млрд рублей за последствия пожара на Оренбургском ГПЗ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области Оренбургский районный суд по иску природоохранной прокуратуры взыскал с ООО "Газпром переработка" более 1,5 млрд руб. компенсации за загрязнение воздуха в результате возгорания на складе серы на территории склада Оренбургского ГПЗ в 2021 году, сообщила прокуратура региона.

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Ущерб должен быть компенсирован администрации Оренбургского района.

Суд установил, что в августе 2021 года на складе комовой серы Оренбургского ГПЗ случился пожар и в результате воздух был загрязнен диоксидом серы.

"Организацией не проводились мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду", - отметила прокуратура.

Оренбургский ГПЗ расположен в поселке Каргала в 26 км от Оренбурга вблизи трассы М-5. В августе 2021 года в районе 26 км трассы Оренбург-Самара происходили природные пожары. На открытой площадке в районе железнодорожных путей загорелась сера, сообщали в региональном управлении МЧС.

Оренбургский газоперерабатывающий завод - крупнейший в России по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы "Газпром", работающих в Оренбургской области.

Оренбургский ГПЗ входит в "Газпром переработка".

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