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Чиновник пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание администрации Грайворонского городского округа в городе Грайворон Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил в своем телеграм-канале, что беспилотник упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации - Максим Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа. По предварительной информации, у мужчины контузия. Коллеги доставляют пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ.

По его данным, в здании администрации и котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля.

Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
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