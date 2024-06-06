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В Грайвороне число пострадавших от атаки дрона выросло до двух

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки дрона в Грайвороне пострадали не один, а два человека, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В ЦРБ самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая: у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

6 июня вскоре после полудня губернатор сообщил, что при атаке дрона-камикадзе на здание администрации Грайворонского городского округа был ранен заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства окружной администрации. Пострадавшего доставили в больницу.

В середине дня Гладков сообщил, что FPV-дрон атаковал окраину села Репяховка Краснояружского района и повредил кровлю строения на территории сельхозпредприятия.

"Пострадала мирная жительница - женщина с закрытой черепно-мозговой травмой самостоятельно обратилась в районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. От предложенной госпитализации отказалась, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Репяховка Краснояружский район Грайворон Белгородская область
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